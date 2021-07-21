العالم يهدر ملياري طن من المواد الغذائية

المصدر: لندن - د ب أ

أفاد تقرير حديث بأن أكثر من ملياري طن من الطعام لا يتم تناولها في جميع أنحاء العالم، أي ضعف ما كان يُعتقد سابقاً، حسبما ذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء اليوم الأربعاء.

وبحسب التقرير، تم فقد ما يقدر بنحو 2.5 مليار طن من الطعام في المزارع أو تم إهداره من قبل تجّار التجزئة أو المستهلكين على مستوى العالم، وهو ما يمثل حوالي 40% من الإنتاج، وفقاً لبحث أجرته منظمة «الصندوق العالمي للطبيعة» ومتاجر التجزئة «تيسكو بي إل سي» في المملكة المتحدة.

وذكروا في تقرير أن الرقم أعلى من التقديرات السابقة بنحو 1.2 مليار طن، فيما يتم إهدار نسبة كبيرة من الغذاء في مزارع الدول الأكثر ثراء. ويحاول الباحثون منذ سنوات تجميع بيانات عن المدى الحقيقي للطعام المهدر، الذي تقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، إنه مسؤول عما يصل إلى 10% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

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