النفط يصعد 4% رغم ارتفاع المخزونات الأمريكية

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط نحو 4% اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب للجلسة الثانية في ظل تلقيها الدعم من تنامي الشهية للمخاطرة، رغم بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية. وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 2.53 دولاراً بما يعادل 3.7% لتصل إلى 71.88 دولاراً للبرميل في الساعة 14:48 بتوقيت «غرينتش». فيما صعدت عقود الخام الأمريكي «غرب تكساس الوسيط» 2.69 دولار أو ما يعادل 4% لتسجل 69.89 دولاراً للبرميل.

وانتعشت العقود الآجلة بعد أن نزلت نحو 7% أول من أمس الاثنين، عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يومياً في كل شهر اعتباراً من أغسطس إلى ديسمبر المقبلين.

وتفاقمت عمليات البيع بفعل المخاوف من أن يؤثر تنامي إصابات سلالة «دلتا» من فيروس «كورونا» على الطلب في أسواق رئيسة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. وجاءت المكاسب اليوم على الرغم من زيادة مخزونات الخام الأمريكية للمرة الأولى منذ مايو الماضي. وأظهرت بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام زادت على غير المتوقع 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل. وكان محللون قد توقعوا انخفاضاً 4.5 مليون برميل. لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير سجلت انخفاضاً 121 ألف برميل و1.3 مليون برميل على الترتيب.

مفاجأة

وقال جون كيلدوف، الشريك لدى «أجين كابيتال» في نيويورك: «زيادة النفط الخام كانت مفاجأة واضحة مدفوعة بارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات. فالجوانب الإيجابية الوحيدة في التقرير تظل قوة الطلب على البنزين وانتعاش وقود نواتج التقطير».

وقال محللو «جيه بي مورجان»، إنه من المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي في المتوسط 99.6 مليون برميل يومياً في أغسطس المقبل، بارتفاع 5.4 مليون برميل يومياً عما كان عليه في أبريل 2021.

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