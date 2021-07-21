أوروبا ترفض «إعادة التفاوض» لتدابير مرحلة ما بعد «بريكست»

المصدر: بروكسل - أ ف ب

رفضت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء (إعادة التفاوض) بشأن البروتوكول المُبرم مع المملكة المتحدة بشأن الترتيبات الجمركية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية، رداً على طلب الحكومة البريطانية، بحسب بيان للمفوض الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش.

وقال سيفكوفيتش في تصريحات إن الاتحاد الأوروبي «مستعد لمواصلة البحث عن حلول مبتكرة في إطار البروتوكول» المتفق عليه مع الحكومة البريطانية، واختتم «لكننا لن نوافق على إعادة التفاوض».

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