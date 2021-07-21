صندوق النقد يبقي على توقعه للنمو العالمي عند 6% في 2021

المصدر: واشنطن – رويترز

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن تقديرات الصندوق هذا الشهر تشير إلى أن النمو العالمي في 2021 سيكون بنحو 6 %، وهو نفس مستوى التوقع الصادر في أبريل لكن مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.

وقالت جورجيفا خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن التعافي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لكوفيد-19، مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية.

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