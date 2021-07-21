صندوق النقد يبقي على توقعه للنمو العالمي عند 6% في 2021
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن تقديرات الصندوق هذا الشهر تشير إلى أن النمو العالمي في 2021 سيكون بنحو 6 %، وهو نفس مستوى التوقع الصادر في أبريل لكن مع نمو بعض الدول بوتيرة أسرع وبعضها بوتيرة أشد بطئا.
وقالت جورجيفا خلال مناسبة عبر الإنترنت برعاية معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إن التعافي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لكوفيد-19، مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية.