تسارع تحول اليوان الصيني إلى عملة عالمية

المصدر: لندن‭ ‬- رويترز

أظهر مسح اليوم الأربعاء أن اليوان الصيني بصدد التحول إلى مكون أهم كثيراً من مكونات النظام المالي العالمي في ظل تخطيط زهاء ثلث البنوك المركزية لإضافة العملة إلى احتياطياتها.

وأظهر مسح المستثمر الحكومي العالمي، الذي ينشره سنوياً منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، أن 30% من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدار الـ 12-24 شهراً مقبلة، مقارنة مع 10% فقط العام الماضي.

وبحسب المسح أيضاً، يرى 75% من البنوك المركزية أن للسياسة النقدية تأثيراً مبالغاً فيه على الأسواق المالية حالياً، لكن 42% فقط يرون ضرورة إعادة النظر في مثل تلك السياسات.

وعلى النقيض من اليوان، يخطط 20% من البنوك المركزية لتقليص حيازات الدولار الأمريكي على مدار الـ 12-24 شهراً، وتخطط نسبة 18% لتقليص الحيازات من اليورو، ويريد 14% تقليص الحيازات من الدين السيادي لمنطقة اليورو.

وأظهر المسح أن البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد أصبحت تسيطر على أصول قيمتها 42.7 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي مرتفع. وزادت احتياطيات البنوك المركزية وحدها 1.3 تريليون دولار إلى 15.3 تريليوناً بنهاية 2020.

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