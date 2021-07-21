مكاسب الدولار تضغط على أسعار الذهب

المصدر: نيويورك - رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، لتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية بظلالها على جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف حيال المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1805.81 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0855 بتوقيت جرينتش. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1805.50 دولارات.

وقال مايكل هيوسون كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس يو.كيه: «عوائد سندات الخزانة تبدو أقوى قليلاً، وأسواق الأسهم الأوروبية أصبحت رهاناً أفضل بعض الشيء، مما ينال من بريق الذهب». واقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته للعام وواصلت السندات صعودها اليوم، إذ أصبح الانتشار السريع لدلتا، لا التضخم، هو مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين. وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة. وارتفعت الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غداً الخميس والذي من المتوقع أن يفرز نبرة تيسير نقدي.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% مسجلة 25.17 دولاراً للأوقية، وتقدم البلاديوم 1.2% إلى 2665.58 دولاراً، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1073.21 دولاراً للأوقية.

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