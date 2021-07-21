النفط يواصل الصعود رغم زيادة المخزونات الأمريكية

المصدر: لندن – رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة المكاسب للجلسة الثانية في ظل تنامي الشهية للمخاطرة رغم بيانات تظهر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وانخفاض توقعات الطلب بسبب تنامي إصابات «كوفيد 19».

زادت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتاً بما يعادل 1.2% لتصل إلى 70.19 دولاراً للبرميل، بعد أن نزلت خلال الجلسة إلى 68.63 دولاراً للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 84 سنتاً أيضاً أو 1.3% لتسجل 68.04 دولاراً، بعد أن انخفضت إلى 66.44 دولاراً في وقت سابق من اليوم.

وقال ريكاردو إيفانجليستا، المحلل لدى أكتيف تريدز، «النفط... عثر فيما يبدو على الدعم مع تنامي الشهية للمخاطرة من جديد. وهذا الدعم يعقب التراجعات الكبيرة المسجلة خلال جلسات قليلة ماضية، والتي أوقد شرارتها القلق حيال تأثير المتحور دلتا».

كانت أسعار النفط انخفضت الاثنين عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة «أوبك+»، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يومياً في كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر. وتفاقم التراجع بفعل المخاوف من أن يؤثر تنامي إصابات سلالة دلتا من فيروس كورونا على الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.

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