انضمام سوزوكي ودايهاتسو إلى تويوتا لتطوير مركبات تجارية كهربائية وذاتية القيادة

المصدر: طوكيو - د ب أ

أعلنت شركتا صناعة السيارات اليابانيتان سوزوكي موتور كورب ودايهاتسو موتور الانضمام إلى مشروع تقوده تويوتا موتور كورب أكبر منتج سيارات في اليابان والعالم لتطوير مركبات تجارية تعمل بالكهرباء وبتكنولوجيا القيادة الذاتية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم إلى أن سوزوكي ودايهاتسو ستنضمان بهذه الخطوة إلى المشروع الذي يضم أيضاً إيسوزو موتورز وهينو موتورز والذي تأسس في وقت سابق من العام الحالي.

وستستحوذ سوزوكي ودايهاتسو على 10% من أسهم الشراكة الجديدة من شركة تويوتا بحسب بيان صادر عنهما دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وتقيم تويوتا موتور كورب شبكة تحالفات وتعاون من الشركات الأصغر في مجال صناعة السيارات والشاحنات لحشد الموارد والمشاركة في جهود التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة. وكانت مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا وشركات سيارات عالمية أخرى قد دخلت في تحالفات مماثلة لتطوير تكنولوجيا جديدة ونماذج اقتصادية ستؤدي إلى تحولات كبيرة في صناعة السيارات العالمية التي تقدر قيمتها بحوالي 2.23 تريليون دولار.

ويحمل تحالف تويوتا لتطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية وذاتية القيادة اسم «الشراكة اليابانية لتكنولوجيا المركبات التجارية» ويضم شركات سوزوكي ودايهاتسو وإيسوزو وهينو وتويوتا. وكانت تويوتا وسوزوكي قد تبادلتا امتلاك حصص من أسهمها منذ عامين، في حين أصبحت دايهاتسو فرعاً لمجموعة تويوتا عام 2016.

وتمتلك سوزوكي ودايهاتسو خبرات عميقة في مجال السيارات الأصغر حجماً التي يستخدمها المستهلكون والشركات في اليابان، حيث تقولان إنهما تمثلان حوالي 31 مليون سيارة من بين 78 مليون سيارة مستخدمة في اليابان وتمثل جزءاً حيوياً في الحياة اليومية لليابانيين وخصوصاً في المناطق الريفية.

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