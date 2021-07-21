الأسهم اليابانية ترتفع بعد خسائر لخمس جلسات

المصدر: طوكيو – رويترز

قطعت الأسهم اليابانية اليوم الأربعاء موجة خسائر دامت لخمس جلسات، إذ عاود المستثمرون شراء الأسهم التي انخفضت أسعارها وسط تفاؤل يشوبه الحذر حيال الأرباح قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة انطلاق دورة ألعاب طوكيو الأولمبية.

أغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعاً 0.58% إلى 27548 نقطة، منتعشاً من أدنى مستوى في 6 أشهر المسجل أمس الثلاثاء، وإن أخفق في البقاء فوق مستوى فني مهم. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.82% مسجلاً 1904.41 نقاط.

وقال دايسكي نوموتو، مدير تداولات الأسهم اليابانية لدى كولومبيا ثريدنيدل إنفستمنتس في بوسطن، «أداء اليابان دون نظرائها العالميين منذ بداية السنة لكن نتوقع تقلص الفجوة مع تسارع حملات التطعيم المحلية».

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