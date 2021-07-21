تراجع واردات اليابان من النفط الخام 1.2% في يونيو

المصدر: طوكيو – رويترز

قالت وزارة المالية اليابانية اليوم الأربعاء إن بيانات التخليص الجمركي، أظهرت تراجع واردات النفط الخام لليابان التي تعد رابع أكبر مشتر للخام في العالم 1.2 % على أساس سنوي في يونيو.

واستوردت 2.08 مليون برميل يوميا من النفط الخام الشهر الماضي، وفقا للأرقام الأولية. وبلغ إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 5.707 ملايين طن الشهر الماضي، بزيادة 8.5 % عنها قبل سنة.

وانخفضت واردات الفحم الحراري المستخدم في توليد الكهرباء 8.2 % في يونيو حزيران إلى 7.493 ملايين طن.

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