النفط ينتعش.. والسوق تستغل نزول الأسعار

المصدر: نيويورك - رويترز

انتعشت العقود الآجلة للنفط الخام اليوم الثلاثاء، إذ تنافس المشاركون في السوق للاستفادة من أدنى مستوى في شهرين الذي سجله النفط في الجلسة السابقة.

مخاوف

ودفعت عمليات البيع أمس الاثنين، التي كانت مدفوعة بمخاوف تبدد الطلب وسط تزايد وتيرة الإصابات بـ«كوفيد 19»، النفط للانخفاض بنحو 7% وأضر بأصول أخرى مرتفعة المخاطر. وبينما تفادت الأسهم عمليات بيع جديدة اليوم، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والألمانية أيضا في مؤشر على أن المستثمرين ما زالوا قلقين.

وارتفع خام «برنت» 50 سنتاً بما يعادل 0.7% إلى 69.12 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 15:25 بتوقيت «غرينتش» بعدما نزل 6.8% أمس. وانخفض خام القياس العالمي من أكثر من 77 دولاراً في أوائل يوليو الجاري، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2018.

فيما ارتفع عقد الخام الأمريكي لأغسطس المقبل، الذي يحل أجله 43 سنتاً للبرميل إلى 66.85 دولاراً للبرميل، بعدما لامس في وقتٍ سابق أدنى مستوى في الجلسة عند 65.21 دولاراً. وانخفض العقد 7.5% أمس. وبالنسبة لعقد أقرب استحقاق الشهر التالي سبتمبر المقبل، فقد ارتفع 55 سنتاً أو 0.8% إلى 66.90 دولاراً. ومع ذلك، لا تزال السوق متشككة في استمرار زيادة الأسعار.

صعوبة

وقال ستيفن برينوك من «بي في إم» للسمسرة في النفط: «في ظل الوضع الحالي، من الصعب أن نرى عودة الأسعار دون السيطرة على المخاوف المرتبطة بالفيروس مرة أخرى». وتابع: «من الواضح أن السوق قلقة حيال توقعات الطلب».

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