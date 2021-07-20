النفط يواصل التراجع تحت ضغط «كوفيد» ومخاوف العرض

المصدر: لندن - رويترز

تراجع النفط صوب مستوى 68 دولاراً للبرميل اليوم الثلاثاء، مواصلاً نزولاً حاداً من الجلسة السابقة نتيجة القلق من أن ارتفاع وتيرة الإصابات بـ«كوفيد-19» قد يضعف الطلب مرة أخرى عندما ترفع «أوبك+» المعروض.

ودفعت عمليات البيع أمس الإثنين النفط إلى أدنى مستوى في شهرين وأثرت على الأصول الأخرى مرتفعة المخاطر. وبينما تفادت الأسهم عمليات بيع جديدة اليوم، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية والألمانية أيضا، في مؤشر على أن المستثمرين ما زالوا قلقين.

وقال ستيفن برينوك من «بي.في.إم» للسمسرة في النفط «في ظل الوضع الحالي، من الصعب أن نرى عودة الأسعار دون السيطرة على المخاوف المرتبطة بالفيروس مرة أخرى.

وأضاف:»من الواضح أن السوق قلقة حيال توقّعات الطلب«.

ونزل خام برنت 23 سنتاً بما يعادل 0.3 % إلى 68.39 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1353 بتوقيت جرينتش بعد أن نزل 6.8 % أمس الإثنين.

وانخفض الخام الأمريكي تسليم أغسطس وهو العقد الذي ينتهي في وقت لاحق اليوم، 1.19 دولار أو 1.8 % إلى 65.23 دولاراً بعد أن هبط 7.5 % أمس ونزل عقد الخام الأمريكي لشهر سبتمبر 1.6 % إلى 65.31 دولاراً.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة(أوبك+)، يوم الأحد على زيادة الإنتاج اعتباراً من أغسطس، في إلغاء للمزيد من قيود الإمدادات التي كانت مفروضة عندما بدأت الجائحة العام الماضي.

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