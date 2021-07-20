"وول ستريت" تفتح مرتفعة وأسهم "آي.بي.إم" تقفز

المصدر: نيويورك - رويترز

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة "وول ستريت" الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، إذ انتعشت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد بعد مبيعات كثيفة في الجلسة الماضية، بينما قفزت أسهم شركة "آي.بي.إم" التكنولوجية بفضل نتائج قوية للربع الثاني.

وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 19.8 نقطة، أو ما يعادل 0.06 % ، إلى 33981.79 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 6.6 نقطة أو ما يعادل 0.16 % إلى 4265.11 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 55.5 نقطة أو ما يعادل 0.39 % إلى 14330.462 نقطة.

وحققت شركة "آي بي إم" أرباحًا وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من هذا العام، بفضل نمو أعمال الحوسبة السحابية.

وكشفت نتائج أعمال شركة التكنولوجيا الأمريكية، أن صافي الربح بلغ 1.325 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في الثلاثين من يونيو الماضي، مقابل 1.361 مليار دولار في نفس الفترة قبل عام واحد.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة 2.33 دولار في الربع الثاني من هذا العام، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير لتسجيل 2.29 دولار.

وشهدت إيرادات "إي بي إن" ارتفاعًا إلى 18.75 مليار دولار، بزيادة 3.4% على أساس سنوي وهي أسرع وتيرة صعود في ثلاث سنوات، كما تتجاوز التوقعات البالغة 18.29 مليار دولار.

وساهمت أعمال البرمجيات السحابية والتي تضم أعمال "ريد هات" بنحو 6.10 مليار دولار من الإيرادات، ما يعادل زيادة 6% على أساس سنوي.

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