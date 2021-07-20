«جولدمان» يخفّض توقعه لسعر برنت إلى 75 دولاراً في الربع الثالث

المصدر: نيويورك - رويترز

خفض «جولدمان ساكس» اليوم الثلاثاء توقعه لسعر خام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، بانخفاض 5 دولارات عن تقديره السابق، إذ يلقي ارتفاع في الإصابات بالسلالة دلتا من فيروس كورونا بثقله على الطلب.

ونزلت أسعار النفط خمسة دولارات أمس الاثنين بفعل مخاوف حيال تضرر الطلب من ارتفاع الإصابات بفيروس دلتا واتفاق «أوبك+» لتعزيز الإنتاج.

ويتوقع البنك الآن عجزاً في الربع الثالث قدره 1.5 مليون برميل يومياً مقابل 1.9 مليون برميل يومياً في التوقع السابق.

ويتوقع البنك الأمريكي أن تبلغ أسعار برنت في المتوسط 80 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام من توقعه السابق عند 75 دولاراً للبرميل ويتنبأ بعجز 1.7 مليون برميل يومياً في نفس الفترة.

وقال «جولدمان ساكس» إنه حتى إذا أخفقت عمليات التطعيم في الحد من معدلات دخول المرضى إلى المستشفيات، مما قد يقود إلى تراجع أكبر للطلب، فإن التراجع سيعوضه إنتاج أقل من «أوبك+» والنفط الصخري الأمريكي بالنظر إلى الأسعار الحالية.

وأوضح أن أسعار النفط ربما تواصل التذبذب بشكل حاد في الأسابيع المقبلة، بالنظر إلى الضبابية المحيطة بالسلالة «دلتا» وبطء وتيرة التطورات على جانب الإمداد مقارنة مع مكاسب الطلب في الآونة الأخيرة.

وأضاف إن تعثر إحراز تقدم في الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني أدى إلى تزايد المخاطر من أن التحسن المحتمل للصادرات الإيرانية سيكون في وقت لاحق لموعد حدده تصور أساسي وضعه البنك في أكتوبر.

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