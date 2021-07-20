«بيتكوين» أقل من 30 ألف دولار لأول مرة في شهر

المصدر: لندن - الوكالات

تسارعت الموجة البيعية لعملة «بيتكوين» الرقميّة خلال التعاملات اليوم الثلاثاء، لتهبط دون مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى في حوالي شهر.

وتراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة بنسبة 3.25% إلى 29690.48 دولاراً، أثناء التعاملات وفقًا لبيانات «كوين ماتريكس»، لتهبط دون 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ الثاني والعشرين من يونيو.

وفي الوقت نفسه، انخفضت عملة «إيثريوم» 3.8% إلى 1754.39 دولاراً، وتراجعت الريبل 6.4% عند 52.37 سنتاً.

وأسفر ذلك التراجع عن محو حوالي 89 مليار دولار من سوق العملات الافتراضية بأكمله، حسب بيانات «كوين ماركت كاب».

ويأتي ذلك مع تشديد المسؤولين حول العالم الرقابة على العملات الرقمية، إذ ضغطت وزيرة الخزانة الأمريكية «جانيت يلين» على جهات التنظيم المالية في الولايات المتحدة لتسريع دراستها لفرض قيود جديدة لتنظيم ما يسمى بالعملات المستقرة.

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