أسهم أوروبا تنتعش وإصابات كوفيد تهبط ببورصة طوكيو

المصدر: عواصم - رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن شهدت أسوأ موجة بيع في العام الجاري، مدعومةً بتقارير إيجابية للأرباح من بضع شركات وتحديثات للإنتاج من شركات تعدين.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1 % في التعاملات المبكرة بعد أن تسببت مخاوف بشأن السلالة المتحورة دلتا شديدة الانتشار وتباطؤ النمو الاقتصادي في تراجع المؤشر 2.3 % في الجلسة السابقة.

وقادت شركات التعدين المكاسب، ليرتفع مؤشر القطاع 1.6 %، بعد أن قدمت مجموعة "بي.إتش.بي" و"أنجلو أمريكان" أرقاماً إيجابية للإنتاج.

وربح سهم بنك يو.بي.إس السويسري 4.6 % بعد أن حقق قفزة 63 % في صافي ربح الربع الثاني، بدعم من ازدهار أنشطة إدارة الثروات. وصعد نظيره كريدي سويس 1.8 %.

وبين الأسهم الخاسرة، تراجع سهم إيه.بي فولفو السويسرية 3.6 % بعد أن حذرت من المزيد من الاضطرابات وتوقف الإنتاج هذا العام بسبب نقص الرقائق.

وهوى سهم إلكترولكس 8.7 % بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح تشغيلية للربع الثاني أقل من المتوقع وحذرت من أن المشكلات التي تواجه سلاسل الإمدادات العالمية قد تتفاقم في الأشهر المقبلة.

ونزل مؤشر نيكاي الياباني القياسي لأدنى مستوى في 6 أشهر اليوم الثلاثاء، مقتفياً أثر مبيعات واسعة النطاق في "وول ستريت" الليلة الماضية في الوقت الذي يتنامى فيه القلق من أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا عالمياً قد يخرج تعافياً اقتصادياً ناشئاً عن مساره.

وتراجع مؤشر نيكاي 0.96 % ليغلق عند 27388.16 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ السادس من يناير كما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.96 % إلى 1888.89 نقطة وتراجع كلا المؤشرين للجلسة الخامسة على التوالي.

والليلة الماضية، انخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة للأسهم انخفاضاً حاداً، فيما سجل المؤشران ستاندرد أند بورز وناسداك أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ منتصف مايو أيار، إذ يخشى المستثمرون تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بكوفيد-19 وطول مدة التعافي الاقتصادي.

وفي ظل ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في طوكيو، الخاضعة الآن لرابع حالة طوارئ، ثمة قلق عام آخذ في التنامي من أن تؤدي استضافة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو وتوافد عشرات الآلاف من الزائرين من الخارج إلى تسريع معدلات الإصابة في العاصمة اليابانية وانتشار سلالات أشد عدوى أو مسببة للوفاة بشكل أكبر.

وستكون الأسواق اليابانية مغلقة يومي الخميس والجمعة في عطلة عامة، فيما تبدأ مراسم افتتاح طوكيو 2020 يوم الجمعة.

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