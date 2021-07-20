إصابات كورونا تؤجل عودة موظفي "أبل" إلى المكاتب حتى أكتوبر

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية، أبل، ستؤجل الموعد النهائي لعودة موظفيها إلى المكاتب، لمدة شهر على الأقل، حتى أكتوبر المقبل، على أقرب تقدير.

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للانباء اليوم الثلاثاء، أن القرار يأتي كرد فعل من جانب شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا العملاقة، على تكرار ظهور سلالات من فيروس كورونا المستجد في الكثير من الدول.

وبذلك تصير "أبل" واحدة من أوائل عمالقة التكنولوجيا الامريكية التي تقرر تأخير خطط العودة إلى الحياة الطبيعية، في ظل استمرار انتشار مرض "كوفيد -19" في أنحاء العالم، كما أن الحالات تتضمن زيادة في السلالات شديدة العدوى.

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