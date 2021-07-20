جيف بيزوس يستعد للانطلاق إلى الفضاء

المصدر: نيويورك - د ب أ

بعد أقل من أسبوعين من رحلة الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون إلى الفضاء، سيغادر مؤسس أمازون وأغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، الأرض لفترة وجيزة اليوم الثلاثاء.

وسينضم إلى بيزوس (57 عاما) شقيقه مارك وكذلك أكبر شخص يذهب إلى الفضاء وهي الطيارة السابقة والي فونك (82 عاما) وأصغر شخص بينهم هو أوليفر دايمن (18 عاما) والذى يقوم بالرحلة كهدية .

وكان والد دايمن، المصرفي الاستثماري الهولندي جوس دايمن، قد شارك في مزاد لحجز المقعد الرابع للفضاء في يونيو، لكن تمت المزايدة عليه.

غير أن الفائز المجهول بالمزاد ، الذى قدم عرضا قيمته 28 مليون دولار ، لم يتمكن من المشاركة بسبب "تضارب فى المواعيد" . ولم يكشف عن المبلغ الذي كان على دايمن دفعه.

وكانت فونك في ستينيات القرن الماضي، جزءا من مجموعة من الطيارات يعرفن باسم مجموعة "ميركوري 13".وقد تدربن على أن يصبحن رائدات فضاء، رغم أنهن لم يكن رسميا جزءا من برنامج إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا).

ولم تصل أي من هؤلاء النساء إلى الفضاء على الإطلاق ، لكن فونك تهدف إلى تغيير ذلك اليوم الثلاثاء. وحتى الآن يعد الأمريكي جون جلين رائد الفضاء الأكبر سنا الذي يسافر إلى الفضاء . وكان ذلك في عام 1998 على متن مكوك فضاء، وكان عمره حينها 77 عاماً.

وإذا لم يتسبب الطقس أو أخطاء فنية في حدوث تأخير، فمن المقرر أن يتم الإطلاق الساعة 1300 بتوقيت جرينتش من فان هورن ، في تكساس.

وبعد الانطلاق، من المفترض أن تتسارع المركبة الفضائية "نيو شيبارد" إلى أكثر من 3700 كيلومتر في الساعة في غضون دقيقتين.

وبعد ثلاث دقائق، يبدأ انعدام الوزن قبل أن تصل الكبسولة المنفصلة بعد ذلك إلى أعلى نقطة لها على ارتفاع يزيد على 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وبعد ذلك، ستدخل المركبة الغلاف الجوي للأرض مرة أخرى وتهبط رأسيا مرة أخرى في صحراء تكساس، وتتباطأ من خلال مظلات كبيرة.

ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة في المجمل حوالي 10 دقائق.

وتعرض بيزوس، الذى أسس شركة الفضاء "بلو أوريجين" منذ حوالى عقدين، لانتقادات شديدة بسبب طموحاته فى السياحة الفضائية من جانب أشخاص يرون ذلك مضيعة للمال بدافع الأنانية دون أي اعتبار للمناخ وخلو الأمر إلى حد كبير من اهتمامات البحث العلمى .

وتأتي رحلة بيزوس بعد أن أصبح برانسون في 11 يوليو أول ملياردير يصل إلى الفضاء بواسطة مركبة تابعة لشركته الفضائية الخاصة.

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