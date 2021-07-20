مركزي إنجلترا: التعافي العالمي هش

المصدر: (لندن - رويترز)

وصفت كاثرين مان، العضو الجديد باللجنة صانعة السياسات في بنك إنجلترا المركزي التي ستنضم إليه في أول سبتمبر، الاقتصاد العالمي بأنه عرضة للمخاطر.

وقبل جلسة مخصصة للموافقة على تعيينها، كتبت كاثرين إلى لجنة الخزانة بالبرلمان البريطاني تقول: التعافي من «كوفيد19» هو أكثر هشاشة مما قد يبدو عليه استناداً إلى توقعات لنمو عالمي بحوالي 6 %.

وأضافت: تأتي هذه الهشاشة من التفاوت في توقيت وحجم تعافي النمو بين الاقتصادات، ومن مسألة حجم ودوران الإنفاق عبر القطاعات مع تراجع السياسات المالية وعمليات الإغلاق، والوتيرة المتفاوتة فيما يتعلق بالعودة إلى معايير ما قبل «كوفيد 19» لنمو الناتج المحلي الإجمالي مقابل التوظيف.وأحجمت العضو الجديد باللجنة صانعة السياسات في بنك إنجلترا المركزي عن ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الاقتصاد البريطاني، قائلة إنها ستعلم المزيد بعد تلقي إفادات في إطار دورها الجديد في لجنة السياسة النقدية.

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