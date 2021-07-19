نمو أرباح «ألترا إلكترونيكس» في النصف الأول

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت شركة التكنولوجيا البريطانية «ألترا إلكترونيكس هولدنجز» ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حتى 2 يوليو الحالي، بما يعكس الارتفاع القياسي في الطلبيات.

كما تحسن هامش أرباح تشغيل الشركة خلال الفترة نفسها، وكذلك التدفقات النقدية.

وبلغت أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي قبل حساب الضرائب 46.2 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 52.9 بنساً للسهم الواحد مقابل 29.8 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 34.2 بنساً للسهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

في الوقت نفسه تراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول بنسبة 2.1 % إلى 404.5 ملايين جنيه إسترليني مقابل 413.1 مليون جنيه إسترليني خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.

وزادت قيمة الطلبيات لدى الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 8.3 % سنوياً إلى 1.27 مليار جنيه إسترليني مقابل 1.17 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

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