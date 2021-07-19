النفط يتراجع 6% بعد قرار زيادة الإنتاج

المصدر: لندن - أ ف ب

تراجعت أسعار النفط بنسبة 6 % بعد قرار كبار المنتجين زيادة الإنتاج فيما سجّل تراجع في أسواق الأسهم في ظل ما يمثله ازدياد الإصابات بكوفيد من تهديد للتعافي الاقتصادي، وفق المتعاملين.

وتراجع سعر عقد خام غرب تكساس الوسيط المرجعي بنسبة 6.1 % ليبلغ 67.42 دولاراً للبرميل. وخسر "برنت بحر الشمال الأوروبي 5.4 % ليبلغ سعر البرميل 69.61 دولاراً. واتفق منتجو الخام في أوبك وحلفاؤهم الأحد على ضخ 400 ألف برميل إضافي اعتباراً من أغسطس لتغطية الطلب المتزايد مع إعادة فتح الاقتصادات.

في الأثناء، تزداد مخاوف الأسواق من احتمال أن يقوض تفشي نسخة كورونا المتحورة دلتا التعافي الاقتصادي. وقال المحلل لدى مجموعة «أواندا» إدوارد مويا إن المستثمرين حول العالم يبيعون الأسهم والسلع الأساسية والعملات المشفرة بدلاً من شراء السندات التي كانت تعد رهاناً آمناً.

وأفاد في مذكرة بأن تجنّب المخاطر قائم في وقت يدفع تفشي متحورة كوفيد دلتا البحث عن الأمان فيما تزداد المخاوف الاقتصادية العالمية.

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