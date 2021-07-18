مصادر: «أوبك بلس» تجتمع اليوم

المصدر: موسكو، دبي - رويترز

قالت ثلاثة مصادر في «أوبك بلس» لوكالة رويترز، أمس، إن وزراء المجموعة التي تضم أوبك وحلفاءها، تعتزم عقد اجتماع اليوم الأحد، لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج. ولا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى جانب روسيا وحلفاء آخرين، في المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس، بحاجة إلى اتخاذ قرار نهائي، إزاء سياسة الإنتاج، بعد توقف المحادثات في وقت سابق هذا الشهر، للتوصل لاتفاق حول ضخ المزيد من النفط الخام لسوق النفط، وتهدئة الأسعار. وسيُعقد اجتماع الأحد عبر الإنترنت، مثل كل المناقشات المماثلة منذ العام الماضي.

واتفقت أوبك+ العام الماضي، على تخفيضات قياسية للإنتاج بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، لمواجهة تراجع الطلب الناجم عن تفشي وباء فيروس «كورونا»، وهي قيود جرى تخفيفها تدريجياً منذ ذلك الحين، وتبلغ الآن حوالي 5.8 ملايين برميل يومياً.

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