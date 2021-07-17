1.9 % التضخم بمنطقة اليورو

المصدر: بروكسل - د ب أ

انخفض معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) خلال شهر يونيو الماضي إلى أقل من 2% بالاتفاق مع تقديرات أولية.

وكشفت البيانات النهائية لوكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن معدل التضخم في منطقة اليورو تراجع إلى 1.9 % في يونيو، مقابل 2% في الشهر السابق عليه وجاء معدل التضخم متفقاً مع التقديرات الأولية التي تم الكشف عنها في 30 يونيو الماضي.

وكان التضخم تجاوز المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي والذي يبلغ «أدنى ولكن قريب» من 2% في مايو الماضي للمرة الأولى منذ عام 2018.

وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين 0.3% في يونيو وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ إلى 0.9% بالاتفاق مع تقديرات أولية، مقابل 1% في الشهر السابق عليه.

وتراجع معدل تضخم أسعار الطاقة إلى 12.6% فيما ارتفعت أسعار الخدمات بوتيرة أبطأ بلغت 0.7%.

وفي نفس الوقت، ارتفع معدل نمو أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 1.2% في يونيو مقابل 0.7% في الشهر السابق عليه.

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