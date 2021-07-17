«شاومي» ثاني أكبر مُصنّع للهواتف بعد «سامسونج»

المصدر: دبي - الوكالات

أصبحت الصينية «شاومي» ثاني أكبر شركة لصناعة الجوالات الذكية في العالم خلال الربع السنوي الماضي، للمرة الأولى على الإطلاق متفوقة على «آبل»، وفقًا لتقديرات أولية صادرة عن شركة الأبحاث «كاناليز».

وارتفعت شحنات الجوالات الذكية العالمية 12% في الربع الثاني، وبلغت الحصة السوقية لـ «سامسونج» -التي احتلت المركز الأول بين مصنعي الجوالات الذكية حول العالم- 19%، ثم تلتها «شاومي» بـ 17%، وفي الترتيب الثالث جاءت آبل بحصة 14%.

وارتفعت شحنات «شاومي» 83% في الربع الثاني، بعد إطلاقها جوالين في الأشهر الأربعة الأولى من العام، ويضم جوالها «مي 11 ألترا» Mi 11 Ultra واحداً من أكبر مستشعرات الكاميرات في الجوالات الذكية حتى الآن.

ووفقًا لما نقلته «بلومبيرج»، قال «بن ستانتون» مدير أبحاث «كاناليز»: مقارنة مع «سامسونج» و«آبل»، فإن متوسط سعر بيع جوالات «شاومي» أقل بحوالي 40% و75% على الترتيب.

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