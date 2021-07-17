«إنتل» تبحث شراء «غلوبال فاوندريز» بـ 30 مليار دولار

المصدر: دبي - سيد صالح

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة بأن شركة «إنتل» متعددة الجنسية المتخصصة في تصنيع الرقاقات وأجهزة المُعالجَات الخاصة بالحواسب تبحث حالياً إجراء صفقة استحواذ على شركة «غلوبال فاوندريز» الأمريكية لتصنيع أشباه الموصلات، والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، مقابل حوالي 30 مليار دولار.

وذكرت الصحيفة أنه من غير المؤكد إتمام الصفقة، حيث أن «غلوبال فاوندريز» قد تمضي قُدُمَاً في خطتها لطرح أسهمها في اكتتاب عام أولي.

ونقل موقع «ذي فيرج» الشبكي الأمريكي عن متحدث باسم «انتل» قوله: «نرفض التعليق على شائعة وتخمين».

وكانت «انتل» التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 225 دولاراً قد أعلنت في مارس الماضي عن استثمار مبلغ 20 مليار دولار في منشأتين تصنيعيتين جديدتين في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب خطط لتعهيد المزيد من إنتاجها من رقاقات الحواسب إلى مسابك تابعة للغير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز