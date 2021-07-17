انتعاش الإنفاق الاستهلاكي يرفع توقعات النمو في الصين

المصدر: (بكين - د ب أ)

ارتفعت توقعات النمو في الصين خلال النصف الثاني من العام الجاري، في ظل البيانات الإيجابية التي صدرت في يونيو الماضي، التي جاءت أفضل من المتوقع، فضلاً عن الانتعاش القوي في معدلات الإنفاق الاستهلاكي.

وأفادت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء بأن مؤسسات مالية ومصرفية عالمية، مثل «ستاندرد تشارترد» و«جي بي مورغان تشيس آند كو» وبنك «آي إن جي»، رفعت سقف توقعاتها بالنسبة لمعدلات نمو الاقتصاد الصيني في ضوء الأداء الاقتصادي القوي الشهر الماضي، واتجاه البنك المركزي الصيني بعيداً عن سياسات التشديد.

مؤشرات إيجابية

ونقلت «بلومبيرغ» عن هوي شان، كبير خبراء الاقتصاد المتخصصين في الشأن الصيني بمجموعة «غولدمان ساكس» المالية، قولها إن هناك مؤشرات إيجابية على استمرار تعافي الاستهلاك، مشيرةً إلى تراجع معدلات الادخار خلال الربع الماضي.

وأضافت شان في مقابلة مع شبكة تلفزيون «بلومبيرغ»، أمس، أن ارتفاع معدلات الادخار خلال الربع الأول كانت تعرقل الاستهلاك، ولكن تراجعها في الربع الأخير هو علامة مشجعة.

وأكدت أن استمرار تعافي الاستهلاك يتوقف على الاقتصاد بشكل عام، لافتةً إلى أن «مساعي الحكومة لتعزيز الاستهلاك تفوق مجرد التفكير بشأن «الكوبونات» الاستهلاكية أو تحويل الدخل، حيث لابد أن تكون هناك وظائف ثابتة عالية الجودة من أجل زيادة الدخل، ومن هنا تظهر الحاجة إلى وجود قطاع تصنيع قوي».

نمو أقل

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني، الصادرة أمس، نمو اقتصاد الصين خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسب 7.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 8.1% وأقل كثيراً من المعدل المسجّل في الربع الأول وكان 18.3%.

وعلى أساس ربع سنوي، سجّل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمواً بمعدل 1.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، في حين كانت التوقعات تشير إلى نمو بمعدل 1.2% بعد نموه بمعدل 0.6% خلال الربع الأول 2021.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع في الصين خلال عام حتى نهاية يونيو الماضي 8.3% في حين كانت التوقعات تشير إلى نموه بمعدل 7.8% بعد نموه حتى نهاية مايو الماضي 8.8%.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين حتى نهاية يونيو الماضي بمعدل 12.6% سنوياً في حين كانت التوقعات 12.1% بعد نموها بمعدل 15.4% بنهاية مايو. كما زادت مبيعات التجزئة في الصين في يونيو الماضي بنسبة 12.1% بما يزيد على التوقعات التي كانت 11% ويقل عن معدل الزيادة مايو الماضي وكانت 12.4% سنوياً. فيما استقر معدل البطالة في الصين بنهاية الشهر الماضي عند مستوى 5%.

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