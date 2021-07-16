الذهب ينزل عن قمة شهر مع ارتفاع الدولار والعوائد الأمريكية

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة، إذ تقلصت جاذبيته بفعل ارتفاع الدولار وانتعاش العوائد، مما دفع المعدن الأصفر للنزول عن أعلى مستوى في شهر، والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1815.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة بتوقيت غرينتش بيد أنه مرتفع 0.5 % منذ بداية الأسبوع.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 1813.30 دولاراً.

وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى في أسبوع ويتجه مؤشر الدولار صوب أقوى مكسب أسبوعي.

وقال دانييل غالي استراتيجي السلع الأولية في تي.دي سيكيوريتيز، إن عدم قدرة الذهب على الاستفادة بشكل كبير من ضعف العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة يشير إلى أنه سيظل عرضة للتأثر بمزيد من التراجع.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن البنك المركزي الأمريكي سيظل يميل إلى التيسير، مما قاد الذهب لأعلى مستوى في شهر أمس الخميس.

ونزل البلاديوم 3.6 % إلى 2633.20 دولاراً للأوقية، ويتجه إلى أول انخفاض أسبوعي له في 4 أسابيع، بينما خسر البلاتين 2.9 % إلى 1105.92 دولارات.

وتستخدم شركات صناعة السيارات المعدنين للحد من الانبعاثات في أنظمة عادم المحرك.

وتراجعت الفضة 2.3 % إلى 25.73 دولاراً للأوقية.

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