أمريكا تعتزم بيع سندات مدتها 20 عاماً بـ 24 مليار دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية نتيجة مزايدات بيع سندات مدتها 3 و10سنوات و30 عاماً خلال الأسبوع الحالي بقيمة إجمالية تبلغ 120 مليار دولار، أعلنت الوزارة اليوم تفاصيل مزايدة الشهر الحالي لبيع سندات مدتها 20 عاماً.

وقالت الوزارة إنها تعتزم بيع سندات مدتها 20 عاماً بقيمة 24 مليار دولار، حيث ستعلن نتيجة المزايدة يوم الأربعاء المقبل.

وكانت الوزارة قد باعت في الشهر الماضي سندات مدتها 20 عاماً بقيمة 24 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد على الطرح 2.12% وبلغ معدل التغطية 2.4 مرة. وكان متوسط معدل التغطية لآخر 10 طروحات لهذه السندات 2.33 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت الثلاثاء الماضي بيع سندات مدتها 3 سنوات بقيمة 58 مليار دولار وسندات مدتها 10 سنوات بقيمة 38 وجاء الطلب على السندات في الطرحين في حدود المتوسط، كما باعت سندات مدتها 30 عاماً بقيمة 24 مليار دولار، حيث كان الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.

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