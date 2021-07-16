«أوبك»: الطلب العالمي على النفط يعود لمستويات ما قبل الجائحة 2022

المصدر: لندن - رويترز

تمسكت «أوبك» بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط فيما تبقى من 2021 وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات ما قبل الجائحة، وذلك بقيادة نمو في الصين والهند.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري أمس إن الطلب سيرتفع العام المقبل 3.4 % إلى 99.86 مليون برميل يومياً، بمتوسط يزيد على 100 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2022.

وأضافت إن الطلب على النفط بلغ في المتوسط 99.98 مليون برميل يومياً في 2019.

وقالت «أوبك» في التقرير: «في عام 2022، يفترض أن تحفز التوقعات القوية لنمو الاقتصاد العالمي إضافة إلى تحسن احتواء كوفيد-19 عبر تسريع برامج التطعيم والعلاج الفعال واكتساب المناعة الطبيعي، خاصة في الدول الناشئة والنامية، إلى جانب إجراءات الفحص المتواترة، استهلاك النفط العام القادم إلى مستويات مماثلة لما قبل الجائحة».

ويعكس التقرير ثقة أوبك في أن الطلب العالمي سيتعافى بقوة من الجائحة، ما يسمح للمنظمة وحلفائها بتخفيف جديد لقيود الإنتاج غير المسبوقة التي طُبقت في 2020. وكان بعض المحللين قد توقعوا تسجيل الطلب على النفط في 2019.

وأبقت «أوبك» أيضاً على توقعها لنمو الطلب 5.95 ملايين برميل يومياً في 2021.

وأظهر تقرير «أوبك» ارتفاع إنتاج المنظمة، وهو ما يعكس قرار ضخ المزيد موضحةً أن الإنتاج ارتفع في يونيو 590 ألف برميل يومياً إلى 26.03 مليون برميل يومياً.

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