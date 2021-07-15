11 % نمو أرباح مورجان ستانلي الفصلية بدعم انتعاش أسواق الأسهم

المصدر: نيويورك - رويترز

أعلن مورجان ستانلي، اليوم الخميس، تسجيل قفزة أعلى من 11 % في ربحه الفصلي، مع استفادة نشاطه المصرفي الاستثماري من مستويات قياسية لنشاط إبرام الصفقات وأسواق رأس المال.

وقال البنك المدرج في «وول ستريت»، إن صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين، ارتفع إلى 3.4 مليارات دولار، أو 1.85 دولار للسهم، في الربع الثاني، المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، من 3.05 مليارات دولار، أو 1.96 دولار للسهم قبل عام.

وكان متوسط توقعات المحللين، يشير إلى أن البنك سيسجل ربحاً 1.65 دولار للسهم، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

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