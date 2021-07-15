«مودرنا» الأمريكية للأدوية تنضم إلى الصفوة بـ 100 مليار دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

تجاوزت قيمة شركة «مودرنا» الأمريكية للأدوية 100مليار دولار لفترة قصيرة اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبيرغ للأنباء، سجل سعر سهم «مودرنا»، ارتفاعاً بنسبة 6.1 في المئة، ليصل إلى 249.50 دولاراً، وسط ارتفاع أوسع في سوق الأسهم.

وكان تقييم «مودرنا» زاد بنسبة 220 % خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، في خضم السباق القوي بين شركات صناعة الأدوية العالمية لتطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وتم طرح الجرعات الأولى من اللقاحات في وقت قياسي، وحصل لقاح «مودرنا» على موافقة للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر الماضي، بعد أسبوع فقط من أول موافقة يحصل عليها لقاح شركة فايزر/بيونتيك.

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