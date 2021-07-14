173 % قفزة أرباح بنك أوف أمريكا الفصلية

المصدر: نيويورك - رويترز

أعلن بنك أوف أمريكا اليوم الأربعاء أن أرباح الربع الثاني قفزت 173% بعدما أفرج عن احتياطيات جنبها العام الماضي في ذروة الجائحة ولكن الإيرادات ظلت ضعيفة كما أشار البنك لارتفاع الإنفاق.

وارتفع صافي ربح البنك العائد للمساهمين العاديين إلى 8.96 مليارات دولار أي 1.03 دولار للسهم من 3.28 مليارات أو 37 سنتاً للسهم.

وأفرج بنك أوف أمريكا ثاني أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، عن 2.2 مليار دولار احتياطيات خلال الربع ما يشير لتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد ولكنها أقل من احتياطيات 2.7 مليار دولار جنبها البنك في الربع السابق.

وبصفة عامة انخفضت الإيرادات، بعد استبعاد تكلفة الفائدة، 4% إلى 21.5 مليار دولار.

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