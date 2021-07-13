الذهب يرتفع بعد قفزة للتضخم في أمريكا وصعود الدولار يقيد المكاسب

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عقب بيانات تظهر أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة سجلت أكبر زيادة في 13 عاماً الشهر الماضي، لكن ارتفاع الدولار كبح مكاسب المعدن النفيس.

وعند الساعة 17.10 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعاً 0.27 % عند 1810.70 دولارات للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 % إلى 1811.50 دولاراً للأوقية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.9 % على أساس شهري الشهر الماضي مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 0.5 %.

لكن محللين قالوا، إن البيانات من غير المرجح أن تثير تشديداً سريعاً للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وتنتظر الأسواق شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بحثاً عن أي تلميحات إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد يقلّص مشتريات الأصول.

وهبط البلاديوم 0.9 % إلى 2829.90 دولاراً للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.50 % إلى 1112.00 دولاراً للأوقية.

وهبطت الفضة 0.4 % إلى 26.07 دولاراً للأوقية.

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