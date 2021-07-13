تراجع تداول العملات المشفرة في يونيو

المصدر: لندن - رويترز

خلص بحث إلى أن أحجام التداول على منصات العملات المشفرة الرئيسية انخفضت بما يزيد على 40 % في يونيو في ظل قيود تنظيمية في الصين وكانت قلة التقلبات من العوامل التي أثرت على النشاط. وأظهرت بيانات مؤسسة كريبتو كومبير البحثية في لندن أن أحجام المعاملات الفورية انخفضت 42.7 % إلى 2.7 تريليون دولار، مع انخفاض أحجام المشتقات 40.7% إلى 3.2 تريليونات دولار.

وانخفضت بتكوين، أكبر عملة مشفرة، بأكثر من ستة بالمئة الشهر الماضي، مسجلة أدنى مستوياتها منذ يناير بعد أن شددت السلطات في الصين القيود على تداول العملة وعمليات التعدين لاستخراجها.

وقالت كريبتو كومبير إن منصة تداول العملات المشفرة الرئيسية بينانس، التي واجهت تدقيقاً من جهات تنظيمية في جميع أنحاء العالم، احتفظت بمكانتها كأكبر منصة من حيث حجم المعاملات الفورية. لكن أحجام التداول على بينانس نزلت 56 % في يونيو إلى 668 مليار دولار.

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