الذهب ينخفض مع تحول المستثمرين للدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية

المصدر: نيويورك - رويترز

انخفضت أسعار الذهب مع تحسن أداء الدولار، بينما يتطلع المستثمرون في حذر إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد يكون لها تأثير على الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لتقليل مشترياته من السندات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1804.30 دولارات للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.26 % لتسجل عند التسوية 1805.90 دولارات للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 % أمام منافسيه، وهو ما يرفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى. وسيركز المستثمرون على تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الثلاثاء وشهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أمام الكونجرس يومي الأربعاء والخميس بحثاً عن إشارات بشأن الجدول الزمني لتشديد السياسة النقدية.

وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز «نحن تقريباً في تلك البيئة، حيث الأخبار الجيدة هي الأخبار السيئة والأخبار السيئة هي أخبار جيدة»، في إشارة إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وتأثيرها على سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي.

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