النفط ينخفض بفعل مخاوف اقتصادية تطغى على شح في الإمدادات

المصدر: لندن - رويترز

نزلت العقود الآجلة للنفط إذ طغت مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي على شح محتمل في الإمدادات عقب تعثر محادثات بين منتجين رئيسيين لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.

ونزل خام برنت تسليم سبتمبر 89 سنتاً بما يعادل 1.2 % إلى 74.66 دولاراً للبرميل، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس 73.55 دولاراً للبرميل منخفضاً 1.01 دولار أو 1.4 %.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي 1 % الأسبوع الماضي لكنهما ظلا قريبين من أعلى المستويات التي بلغاها آخر مرة في أكتوبر 2018. وقفز برنت فوق 77 دولاراً الأسبوع الماضي.

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