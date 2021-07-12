الأسهم العالمية تصعد بدعم توقعات نتائج قوية للشركات

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت الأسهم العالمية، بدعم توقعات نتائج قوية للشركات في الربع الثاني 2021. ففي وول ستريت، فتح ستاندرد آند بورز 500، عند أعلى مستوى له على الإطلاق، ليواصل مسيرته القياسية من الجلسة السابقة، إذ ينتظر المستثمرون بدء موسم أرباح الربع الثاني من العام، ومجموعة من البيانات الاقتصادية.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مرتفعاً 2.86 نقطة، أو 0.07 % إلى 4372.41 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 41.94 نقطة، أو 0.29 %، إلى 14743.86 نقطة.

وقفزت سوق الأسهم الأوروبية إلى مستويات مرتفعة جديدة، بدعم من مكاسب لمختلف القطاعات، لكن القلق بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي، دفع أسهم شركات السفر للهبوط، وسط انتشار سلالة متحورة من فيروس «كورونا». وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، جلسة التداول مرتفعاً 0.7 %، عند 460.83 نقطة، موسعاً مكاسبه من يوم الجمعة، بعد أسبوع مضطرب.

ولامس مؤشر داكس الألماني لفترة وجيزة، مستوىً قياسياً، مرتفعاً عند 15806.90 نقاط، قبل أن يغلق دونه بقليل.

وجاءت العقارات والمرافق والرعاية الصحية، بين أفضل القطاعات أداء، مع صعود مؤشراتها ما بين 1.4 % و1.6 %.

وتعافت الأسهم اليابانية اليوم، الاثنين، بفضل الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مع تجدد الآمال في تعافٍ اقتصادي سريع، فيما قفز سهم ياسكاوا إلكتريك، بعدما رفعت توقعات الأرباح السنوية. وصعد مؤشر نيكي 2.25 %، ليغلق عند 28569.02 نقطة، في حين تقدم مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.14 %، إلى 1953.33 نقطة.

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