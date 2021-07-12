ألمانيا ترشح وزير التنمية لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»

المصدر: فيينا - د ب أ

يخوض وزير التنمية الألماني، غيرد مولر، منافسة انتخابية أمام مرشحين من إثيوبيا وبوليفيا، لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

واجتمعت اللجنة التوجيهية لليونيدو، والتي تتكون من 53 دولة، اليوم الاثنين، لاختيار مرشح لتعيينه رسمياً بعد ذلك من قبل الجمعية العامة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل. وقد يستغرق الأمر بضعة أيام، حتى تتوصل اللجنة التوجيهية إلى قرار.

وتأسست المنظمة في عام 1966، وتتكون من 170 دولة. وتهتم المنظمة، ومقرها فيينا، بالتنمية الصناعية في البلدان الفقيرة، مع التركيز على الحد من الفقر وتعزيز الاستدامة. ويتولى رئاستها حالياً الصيني لي يونج منذ عام 2013.

وكان مولر أعلن في سبتمبر الماضي، أنه لن يترشح للانتخابات العامة المقررة في سبتمبر عام 2021. ويدعم الاتحاد الأوروبي رئاسته للمنظمة، ودفع الاتحاد الأفريقي، بأركيبي أوكباي، إلى السباق، وهو مستشار اقتصادي بارز لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. ويرأس المرشح البوليفي برناردو كالزاديلا سارمينتو حالياً، قسم الرقمنة والتكنولوجيا والزراعة في المنظمة.

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