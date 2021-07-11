ريتشارد برانسون يهبط بعد تحليقه في الفضاء

المصدر: سبايسبورت أمريكا - (أ ف ب)

هبط الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون الأحد من دون مشكلات في ولاية نيو مكسيكو بعد رحلة قصيرة إلى الفضاء، وفق ما أفادت مراسلة فرانس برس في المكان.

وحطت المركبة «في إس إس يونيتي» التي تقل أيضاً طيارين اثنين وثلاثة ركاب آخرين على مدرج في قاعدة سبايسبورت أمريكا قرابة الساعة 10,40 (16,40 ت غ). وقبل الهبوط، وصف برانسون تحليقه في الفضاء بأنه «تجربة فريدة في الحياة»، علماً بأنه أول ملياردير يقوم بهذه الرحلة في مركبة طورتها شركة أسسها بنفسه، متقدماً بذلك على جيف بيزوس الذي سيقوم برحلته في 20 يوليو.

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