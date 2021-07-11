بايدن يوقّع مرسوماً لمكافحة الممارسات الاحتكارية

المصدر: واشنطن - أ ف ب

أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن باقة تدابير ترمي إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تطال الشركات الصغيرة والمستهلكين والموظفين تتراوح بين زيادة شفافية الرسوم المفروضة على الأمتعة وتعزيز الرقابة على عمالقة التكنولوجيا وصولاً إلى سمّاعات طبية أقل كلفة.

ووقّع الرئيس الديموقراطي الجمعة مرسوماً يشجّع المنافسة في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والتكنولوجيا والمصارف كما وقواعد جديدة للتوظيف.وقال بايدن إن المنافسة تسمح للاقتصاد بالتقدم والنمو. وعبر الرئيس عن الأسف لأنه خلال العقود الأخيرة بدلاً من الكفاح من أجل جذب المستهلكين، كافحت الشركات لابتلاع منافساتها. أضاف أنه بدلاً من الكفاح لجذب العمال وجدت الشركات طرقاً لإبقاء السيطرة على أعداد القوة العاملة. واعتبر بايدن أنه في كثير من الأحيان عقّدت الحكومة مهام الشركات التي تسعى إلى دخول السوق. وقال إن النقص في المنافسة الذي يرفع الأسعار ويقلل من الأجور ويُكلّف الأسر الأمريكية 5 آلاف دولار كل عام في المتوسط».

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