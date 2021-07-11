«العشرين»: متحورات «كوفيد» تهدد النمو العالمي

المصدر: (البندقية (إيطاليا) - أ ف ب

حذر وزراء المال في مجموعة العشرين، أمس، من «سلسلة أخطار» ترخي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي، بسبب «تفشي متحورات جديدة من كوفيد 19، ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح».

وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي «قد تحسن، خصوصاً بفضل تزايد عمليات التلقيح» في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي، أن الأزمة لم تنتهِ بعد. وتواصل المتحورة دلتا شديدة العدوى، تفشيها في العالم، وتتسبب بطفرات وبائية جديدة في آسيا وأفريقيا، وتزيد من أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

وكرر وزراء المال في بيانهم، السبت، عزمهم على «مواصلة دعم النهوض، عبر تجنب التخلي في شكل سابق لأوانه عن إجراءات دعم» الاقتصاد. وتعهد وزراء المال وحكام المصارف المركزية «الحفاظ على الاستقرار المالي، وقدرة الموازنات على الصمود على المدى الطويل»، في إشارة إلى إجراءات الإنعاش التي اتخذتها الحكومات. ومنذ بدء أزمة «كورونا»، قامت دول مجموعة العشرين، بضخ نحو 16 ألف مليار دولار لإنعاش اقتصاداتها، وفق صندوق النقد الدولي. ولاحظ الوزراء أن ثمة «تفاوتاً كبيراً على صعيد النهوض بين الدول» المتطورة، وتلك النامية، وخصوصاً بسبب الوتيرة المتفاوتة في عمليات التلقيح.

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