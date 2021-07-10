«بنك أوف أمريكا»: المستثمرون يتدفقون على صناديق الدخل الثابت

المصدر: لندن - رويترز

كشفت أحدث إحصاءات لتدفقات الصناديق من «بنك أوف أمريكا» أن المستثمرين واصلوا ضخ المزيد من النقد في صناديق أدوات الدخل الثابت، في ظل موجة صعود لأسعار السندات دفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون 1.3 %.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي، استناداً إلى بيانات «إي.بي.إف.آر»، إن صناديق السندات استقطبت تدفقات بقيمة 18.4 مليار دولار في الأسبوع المُنتهي يوم الأربعاء الماضي، وهي أعلى تدفقات منذ فبراير. وبلغت التدفقات على أدوات النقد 10.5 مليارات دولار، فيما تدفق 6.8 مليارات دولار على الأسهم بينما خرج من الذهب 0.1 مليار دولار.

وصدرت جمعت البيانات قبل يوم من موجة صعود كبيرة للسندات أول من أمس شهدت ملامسة السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات مستوى متدنياً عند 1.25 % والذي لم تسجله منذ فبراير حين استشعر المستثمرون وجود تصدعات في التعافي العالمي.

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