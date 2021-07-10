انتعاش اقتصاد بريطانيا يتباطأ في مايو

المصدر: لندن - رويترز

تباطأ بشدة انتعاش اقتصاد بريطانيا في مايو على الرغم من تخفيف أكبر لقواعد التباعد الاجتماعي، وفقاً لبيانات رسمية كشفت أيضاً تضرر شركات صناعة السيارات في البلاد جراء نقص عالمي للرقائق.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 % على أساس شهري، ليسجل وتيرة أسرع بكثير مما كان عليه بشكل تقليدي قبل الجائحة لكنه مثل انخفاضاً مقارنة مع ارتفاع 2 % في أبريل، وأضعف كثيراً من متوسط التوقعات لنمو 1.5 % في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد.

وعانت بريطانيا من إحدى أكبر الضربات من الجائحة بين الاقتصادات المتقدمة العام الماضي وكان الناتج المحلي الإجمالي في مايو منخفضاً 3.1 % عن مستواه في فبراير 2020، آخر شهر كامل قبل أن تدخل البلاد في إجراءات عزل عام.

وانخفض الجنيه الإسترليني قليلاً بعد نشر الأرقام. ويتوقع بنك إنجلترا المركزي نمو اقتصاد بريطانيا 7.25 % هذا العام، وهي أسرع وتيرة نمو سنوية منذ 1941.

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