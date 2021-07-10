جهات دولية تدعو لتعاون عالمي في العملات الرقمية للبنوك المركزية

المصدر: (عواصم - الوكالات)

أطلق كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية دعوة مشتركة، أمس، من أجل التعاون العالمي بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية، في ظل دراسة ما يقرب من 90 % من البنوك المركزية لقرارات إطلاق نسخ رقمية من عملاتها.

وأشار رئيس لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق ونائب محافظ الاستقرار المالي في بنك إنجلترا «جون كونليف» - في تقرير تم إعداده لاجتماع مجموعة العشرين بإيطاليا - إلى أهمية أن تأخذ البنوك المركزية في اعتبارها البعد العابر للحدود.

وأضاف المستشار المالي ومدير إدارة أسواق النقد ورأس المال بصندوق النقد الدولي «توبياس أدريان» أن الآثار المترتبة على العملات الرقمية للبنوك المركزية - حتى وإن كانت مخصصة للاستخدام المحلي فقط - لا بد لها من أن تتجاوز حدود الدولة.

وذكر التقرير أن تسهيل المدفوعات الدولية باستخدام عملات البنوك المركزية الرقمية يمكن تحقيقه من خلال درجات مختلفة من التكامل والتعاون، وهو ضروري للتعامل مع العواقب المالية الكلية المحتملة التي يمكن أن تسببها العملات الرقمية للبنوك المركزية.

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