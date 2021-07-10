سلالة «دلتا» تهدد تعافي الاقتصاد العالمي

المصدر: (نيويورك - الوكالات)

حذرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو «ماري دالي» أمس من أن سلالة دلتا لفيروس «كورونا» وتراجع معدل التطعيم ضد الفيروس في بعض الدول يهددان التعافي العالمي.

وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، قالت «دالي»: «أعتقد أن أحد أكبر التهديدات للنمو العالمي هو أن نعلن الانتصار على الجائحة قبل الأوان».

وأضافت «دالي»: «أصبحت الأخبار إيجابية في الولايات المتحدة ولكن الأخبار العالمية لم تبلغ نفس المستوى، إذ تستجيب الأسواق لتلك الأشياء وقد يؤدي ذلك إلى خفض العائدات لأنها تضع في الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد».

ومع ذلك شددت على أنه لا ينبغي أن يكون هناك شك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيلتزم بإطار السياسة النقدية الذي تبناه في أغسطس، مضيفة: «نحن ملتزمون تمامًا بإطار عملنا وهذا يعني القضاء على أوجه النقص في التوظيف وتحقيق معدل تضخم يبلغ 2%».

وتابعت: «الانقسام بين مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول سرعة تقليص دعم الاقتصاد كان جيدًا إذ عرض المسؤولون وجهات نظرهم المختلفة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز