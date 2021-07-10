سلالة دلتا تزيد جاذبية الذهب

المصدر: لندن – رويترز

ارتفع الذهب في تعاملات متقلبة أمس ويتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من «كوفيد 19» وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولارات للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، ليصعد 0.9% في الأسبوع وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول إن انخفاض عوائد السندات والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.

ونزلت عوائد الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى قرب أدنى مستوى في أكثر من 4 أشهر بينما ارتفع الدولار الأمريكي 0.1% صوب أعلى مستوى في 3 أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة.

ويتعرض المعدن النفيس لضغوط جراء مخاوف بشأن تشديد وشيك للسياسة النقدية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، ما دفع الذهب للتراجع 7% في يونيو.

وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 2809.18 دولارات للأوقية بينما استقر البلاتين عند 1075.02 دولاراً وتراجعت الفضة 0.1% إلى 25.88 دولاراً وتتجه صوب انخفاض أسبوعي.

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