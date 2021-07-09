صعود النفط بأكثر من 2% مع انخفاض المخزونات الأمريكية

المصدر: نيويورك - رويترز

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الجمعة، وذلك في رد فعل من السوق حيال انخفاض المخزونات الأمريكية.

كما تدعمت السوق بمؤشرات على طلب آسيوي قوي من كل من الصين والهند.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار بما يعادل 2 % إلى 75.60 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1712 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.67 دولار أو 2.3 % إلى 74.60 دولاراً للبرميل.

وقال فيل فلين كبير المحللين في برايس فيوتشرز جروب بشيكاغو: «السوق تشرع في التعامل مع الانخفاض التاريخي في مخزونات النفط الأمريكية والآفاق الباهتة لعودة النفط الإيراني إلى السوق».

ومع ذلك، تتجه أسعار كلا الخامين القياسيين لإنهاء الأسبوع دون تغير يذكر، بالرغم من حدوث تقلبات يومية كبيرة.

وفي الولايات المتحدة، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الخميس، إن مخزونات الخام والبنزين انخفضت، بينما بلغ الطلب على البنزين أعلى مستوياته منذ 2019، ما يشير إلى تزايد قوة الاقتصاد.

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