«ماركس وسبنسر» تفتتح متجراً مؤقتاً في «دبي فستيفال سيتي مول»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «ماركس وسبنسر»، علامة التجزئة البريطانية، عن افتتاح أول متاجرها المؤقتة في دبي فستيفال سيتي مول، والذي سيتيح للعملاء فرصة التسوق والاستمتاع بباقةٍ مذهلة من أشهى الوصفات التي تقدمها العلامة.

ويقدّم المتجر من موقعه في الطابق الأول من المول، مقابل مدخل إيكيا، أكثر من 250 منتجاً من مجموعة «ماركس وسبنسر» للمأكولات، مما يضمن للمتسوقين الحصول على ما يفضّلونه خلال تنقلاتهم.

وبهذه الخطوة، ينضمّ متجر «ماركس وسبنسر» المؤقت الجديد في دبي فستيفال سيتي مول إلى متجري العلامة المؤقتين في المرابع العربية ونخيل مول.

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