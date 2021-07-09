«المركزي الأوروبي»: 2 % التضخم المستهدف

المصدر: فرانكفورت- د ب أ

قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف، وذلك خلال اجتماع المجلس الحاكم للبنك أمس، حيث حدد المعدل بــ 2% على المدى المتوسط.

وقال المجلس إن الهدف متناسب، ويعني أن الانحرافات الإيجابية و السلبية لمعدل التضخم عن الهدف المستهدف غير مرغوب فيها«مضيفاً أنه قد يكون هناك حاجة لسياسة نقدية قسرية لتجنب ترسخ الانحرافات السلبية.

ويشار إلى أن المستهدف لمعدل التضخم في منطقة اليورو في السابق كان أقل من 2 %.

وهذا التغير يعني أن البنك المركزي لم يعد يشعر أنه ملزم بالتدخل في حال ارتفع معدل التضخم عن الهدف.

ويعد التغيير الطفيف في المستهدف لمعدل التضخم نتاج مراجعة سياسية نقدية دشنتها رئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد منذ أن تولّت منصبها في نوفمبر 2019.

وقالت لاجارد «الاستراتيجية الجديدة تمثل أساساً قوياً سوف يرشدنا في تطبيق السياسة النقدية خلال الأعوام المقبلة».

كما جعل البنك المركزي اليوم اعتبارات التغير المناخي المدمجة في إطاره للسياسة جزءاً مهماً في استراتيجية المستقبل.

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