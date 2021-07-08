مايكروسوفت تمنح موظفيها 200 مليون دولار "مكافأة عام الوباء"

المصدر: د ب ا

نقل موقع "فيرج" الإخباري الأمريكي عن بيان أصدرته، كاثلين هوجان، مسؤولة الموارد البشرية في شركة مايكروسوفت، عملاق صناعة البرمجيات والالكترونيات، يفيد بأن الشركة تعتزم منح كل موظف لديها 500ر1 دولار مكافأة لمرة واحدة.

وأوضح البيان أن المكافأة تأتي "اعترافا بالسنة المالية الفريدة والصعبة التي أكملتها مايكروسوفت"، خلال فترة تفشي وباء كورونا.

ويشمل قرار المكافأة جميع الموظفين المؤهلين داخل الولايات المتحدة وخارجها، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويسري قرار المكافأة على الموظفين دون مستوى نائب رئيس الشركة، والذين بدأوا عملهم قبل الحادي والثلاثين من مارس الماضي، أو في نفس هذا اليوم، بما يشمل العاملين لبعض الوقت أو بالساعات.

وتصل قيمة المكافأة إجمالا إلى 200 مليون دولار، ولا تشمل الموظفين في مواقع "لينكد إن" و"جيت هب"، و"زيني ماكس".

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